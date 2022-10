Ludmilla é criticada após ser anunciada em show na Copa do Mundo

A cantora Ludmilla apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira (26) para anunciar que cantará na Copa do Mundo. Ela foi convidada pela FIFA para se apresentar e representar o Brasil no maior evento de futebol do mundo.

A artista vibrou no Instagram ao compartilhar com os fãs a novidade. "Finamente posso contar pra vocês que no mês que vem nos vemos no palco do maior evento do mundo, a Copa do Mundo FIFA™️ em Doha. Só vai dar o Brasil", comentou.

No entanto, o que era para ser mais um momento de felicidade para uma mulher preta que conseguiu conquistar um patamar alto na vida artística, virou caso de discussão nas redes sociais. Isso porque, o local que Ludmilla vai cantar, o Qatar, não aceita pessoas LGBTQIA + no país.

Os internautas comentaram que a ida da funkeira para a sede da Copa do Mundo pode causar desconforto e incômodo para as autoridades locais, ainda mais que ela faz parte da comunidade gay.

"Ela deveria repensar, já que é uma mulher bissexual e vai para um país que repudia essa orientação sexual", disse um seguidor. "Eu acho que Ludmilla vai correr sérios riscos por lá, ainda mais que ela leva Brunna para todos os cantos", opinou outro.