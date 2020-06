Ludmilla pede para Anitta deixá-la em paz: 'Cansada de você faz tempo'

As tretas de bastidores entre as funkeiras Ludmilla e Anitta ganharam contornos de guerra aberta nesta sexta-feira (12). Tudo começou quando a poderosa citou o nome de Ludmilla durante uma brincadeira no programa de TV comandado por ela, no Multishow.

Anitta fez um comentário sobre o antigo affair que teve com Ohana Lefundes e brincou: "Deve ter sido para imitar a Ludmilla". A citação se refere ao fato de a cantora ter como companheira a bailarina Brunna Gonçalves.

Após o vídeo viralizar, Ludmilla se manifestou na pegada "não aguento mais ouvir calada". Ela deixou claro que não gostou da brincadeira ao comentar em uma publicação que falava sobre o assunto: "Não sei pra que tocar no meu nome".

Alguns internautas acharam a atitude da cantora exagerada e ela decidiu se pronunciar em vídeo publicado no Instagram.

"Pra vocês que estão me chamando de maluca, achando que estou surtando à toa. Gente, tem coisa acontecendo há muito tempo, eu estou entalada há muito tempo", declarou Ludmilla, que divulgou, durante a gravação, um áudio que ela mandou para Anitta no passado.

"Não me faça de idiota. Todo esse tempo, Anitta, você falava alguma coisa que era uma absurda mentira e eu não te contrariava, porque eu sei que esse seu ego, você gosta de ser alimentada disso", continuou na investida.

Lud afirmou ainda que isso (áudio) é só "a pontinha o iceberg" e reforçou que é por isso que não quer ter o nome dela citado pela colega.

Além dos vídeos, Ludmilla postou uma mensagem: "Não me coloca nas tuas palhaçadas mais, não, que eu já estou cansada de você faz tempo. Chega de aguentar calada, Anitta", diz o texto, que marca a rival.

Veja o vídeo.