Ludmilla rebate vereadora que a chamou de maconheira: 'Olha que dá processo'

Ludmilla respondeu, através de seu Twitter, a vereadora de João Pessoa (PB) Eliza Virgínia (PP) que a chamou de 'maconheira e criminosa', além de pedir sua prisão afirmando que a cantora faz indução e apologia às drogas.

"Ué gente! Desde quando chamar alguém de maconheiro é xingamento? O que eu tenho certeza é que usar a imagem indevida de outras pessoas dá processo. Olha que dá, hein”, escreveu a cantora em seu perfil.

A vereadora mencionou Ludmilla em dois momentos durante uma discussão sobre um auxílio emergencial para profissionais da cultura. Durante uma de suas falas, afirmou:

“Eu espero que esse auxílio seja destinado a verdadeiros artistas, e não por exemplo para artistas que ficam nus nos museus, não por exemplo para artistas que fumam maconha, como a maconheira da Ludmilla”.

Mais tarde, Eliza Virginia compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram com seu discurso, usando trechos de Ludmilla no clipe de Verdinha e os dizeres "Ludmilla, a sua máscara que vai cair" e completou na legenda: "Induzir alguém ou fazer apologia ao uso de drogas é crime."