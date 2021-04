Luiz Caldas faz primeira live da pandemia; saiba como assistir

O cantor Luiz Caldas fará seu primeiro show em formato de live durante a pandemia. A apresentação será em formato voz e violão neste sábado (1º), 21h, no canal MPB Play no YouTube.

O show integra o projeto MPB em Movimento, que percorre cidades do Norte e Nordeste, agora em formato digital. O segundo ciclo, representando a etapa Recife, traz Luiz como atração nacional e a pernambucana Sônia Sinimbu.

A live do criador da Axé Music coincide com o lançamento de “Esperança”, 111º álbum do seu projeto de lançamentos mensais, que o músico realiza desde 2013.

O show de Luiz Caldas traz uma versão intimista para grandes sucessos de sua carreira. Ele promete reviver clássicos e mostrar algumas das suas novas canções, matando a saudade do seu público, ainda em clima de comemoração pelos seus 50 anos de música, completados no ano passado.

No dia anterior (30), o projeto MPB em Movimento realiza live da cantora pernambucana Sônia Sinimbu, às 20 horas, no Instagram @mpbemmovimento.

Sônia tem sua trajetória iniciada na década de 80, período de grande efervescência cultural em Recife. Para a apresentação, Sônia traz clássicos da Música Popular Brasileira acompanhada ao violão, além de composições de autores locais como “Vírgula”, “Quando a canção acaba” e “Cigarra Matinal”.

Serviço:

O quê: Luiz Caldas e Sônia Sinimbu no projeto MPB em Movimento, em formato digital – Etapa Recife

Quando:

28/04 | 20h - Webinário: “O Papel do Crítico Musical na Cena Contemporânea”

30/04 | 20h – Sônia Sinimbu (Recife), no perfil @mpbemmovimento no Instagram

01/05 | 21h – Luiz Caldas, no canal do MPB Play no Youtube

Onde: Instagram @mpbemmovimento e canal do MPB Play no Youtube