Luiz Henrique Vianna renova prazo de licença do Vitória

O vice-presidente do Vitória, Luiz Henrique Vianna, solicitou nesta segunda-feira (24) a ampliação da licença do clube. Por questões pessoais, ele pediu que o afastamento fosse renovado por mais 60 dias. Diante disso, o presidente do Conselho Deliberativo, Fábio Mota, segue exercendo a função de presidente interino do rubro-negro.

Esse foi o terceiro pedido seguido de afastamento de Luiz Henrique Vianna após o afastamento de Paulo Carneiro do cargo de presidente do Vitória. A primeira solicitação entrou em vigor no dia 28 de outubro. Na ocasião, ele exercia interinamente a função de presidente do clube.

Eleito presidente em 2019, Paulo Carneiro foi afastado da função em 2 de setembro, quando o Conselho Deliberativo aprovou, em reunião extraordinária, o parecer da Comissão de Ética que recomendava o afastamento do dirigente, motivado por indícios de gestão temerária.