Luiz Henrique vibra com gol e triunfo do Bahia 'Estávamos precisando'

O primeiro triunfo do Bahia na temporada 2022 teve a marca dos jogadores que estavam no banco de reserva. Diante do Doce Mel, na noite desta quarta-feira (26), na Fonte Nova, o tricolor pressionou muito, mas foi Luiz Henrique que conseguiu estufar as redes do goleiro Caio, depois de uma bela jogada de Douglas Borel para garantir o placar de 1x0. Ambos entraram no segundo tempo.

Ao final do jogo, Luiz Henrique comemorou o gol marcado, o primeiro com a camisa do Bahia, e também os três pontos. Até então o tricolor havia somado apenas dois empates no estadual.

"Um triunfo muito importante, a gente estava precisando, vínhamos de dois empates e agora vamos começar a encaminhar as coisas", disse ele.

Filho de um torcedor do Bahia declarado, o lateral foi questionado sobre a emoção do pai ao ter acompanhado o gol marcado por ele. "Tenho certeza que o meu pai está muito feliz na Ilha", afirmou.

O próximo compromisso do Bahia será pela Copa do Nordeste. No sábado (29), o Esquadrão visita o Campinense, às 16h, no estádio Amigão, em Campina Grande.