Luiz Otávio celebra chance no Bahia e diz que está pronto para jogar

Um dos principais reforços do Bahia para a temporada 2021, o zagueiro Luiz Otávio falou pela primeira vez como jogador do clube. Depois de praticamente uma semana treinando na Cidade Tricolor, o defensor de 28 anos foi devidamente apresentado na tarde desta sexta-feira (26).

Questionado se está pronto para entrar em campo neste domingo (28), contra o Altos-PI, em Pituaçu, pela Copa do Nordeste, caso seja escolhido pelo técnico Dado Cavalcanti, o zagueiro não titubeou e garantiu que está em forma e à disposição do tricolor.

"Eu vinha trabalhando já, terminei a Série B no final de janeiro, mas fiz pré-temporada com a Chapecoense no início de fevereiro, vinha trabalhando e estou apto. Se o professor Dado precisar eu estou à disposição", afirmou ele. Vale lembrar que o defensor precisa ter o nome pulicado no BID até essa sexta-feira para ter condição de jogo.

A contratação de Luiz Otávio era um desejo antigo do Bahia. No ano passado, o Esquadrão chegou a fazer oferta pelo jogador, mas a negociação não avançou. Luiz Otávio seguiu na Chapecoense, onde foi um dos destaques na campanha do título da Série B. Agora no clube baiano, ele explicou o motivo de ter deixado a equipe catarinense. Para acertar com o Esquadrão, o jogador abriu mão de uma dívida que tinha com a Chape.

"Eu acho que o meu ciclo na Chapecoense tinha chegado fim. Estava na Chapecoense desde 2017 e acho que meu objetivo foi traçado. Pude ajudar a equipe a voltar a série A, a ser campeão no estado. Agora estou em busca de novos desafios, estou aqui e espero ajudar o Bahia a ter grandes conquistas",

Solução lá atrás

Luiz Otávio chega ao Bahia como a esperança para solucionar um grande problema. Desde o ano passado o sistema defensivo tem sido ponto fraco do tricolor. Só no Brasileirão foram 59 gols sofridos e a marca negativa de terceira defesa mais vazada entre os 20 clubes.

Esse ano, o Bahia também sofrido com erros individuais e ostenta média de um gol sofrido por jogo entre Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Ciente do momento de instabilidade que a equipe vive, Luiz Otávio explica solidez defensiva só será alcançada com a cooperação de todo o time.

"Eu venho para ajudar ao máximo a equipe. Pude acompanhar o Bahia na reta final do Brasileirão, fizeram boas partidas, inclusive não levaram gols. Mas o contexto da equipe levar gol é um contexto geral. Hoje o futebol precisa de toda a equipe na ajuda da marcação, na Chapecoense o nosso forte era esse, o grupo todo comprou a ideia, isso facilita o setor defensivo, toda equipe ajudando na marcação. Se precisar de mim eu estou aí para ajudar a não levar gols e passar segurança", finalizou.