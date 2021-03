Luiz Otávio tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Bahia

Apresentado pelo Bahia nesta sexta-feira (26), o zagueiro Luiz Otávio teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e já pode estrear com a camisa tricolor.

O jogador vem treinando no CT Evaristo de Macedo desde a semana passada e garantiu que está pronto para entrar em campo caso seja escolhido pelo técnico Dado Cavalcanti.

O Bahia entra em campo neste domingo (28), quando recebe o Altos-PI, às 16h, no estádio de Pituaçu, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Com sete pontos em cinco jogos, o Esquadrão inicia a rodada na vice-liderança do grupo A.