Luiza Ambiel elogia pai de Anitta: 'Romântico, engraçado e bem safadinho'

Um dos casais mais aleatórios do Brasil pode estar na iminência de se formar. A musa da Banheira do Gugu nos anos 90, Luiza Ambiel, e o pai de Anitta, Mauro Machado - o "Painitto", estão conversando há alguns meses e a famosa garante estar encantada com o aspirante à crush.

"O jeito engraçado foi o que me chamou mais a atenção. Depois, as coisas que ele fala que são bem bonitas. Ele é romântico, engraçado e, às vezes, bem 'safadinho", contou aos risos ao UOL.

O "frete" dos dois começou há alguns meses pelas redes sociais no WhatsApp. Eles começaram a conversar por acaso.

"Curti a resposta que ele deu sobre um comentário maldoso que fizeram em relação a Anitta. Ele começou a me seguir, eu segui de volta. Aí ele estava fazendo uma live, eu entrei porque acho ele muito engraçado, gosto muito da energia dele. Aí ele falou que eu estava na live e tal e o que a galera achava dele entrar na banheira, que ele ia perguntar para a Anitta. Ele ligou até para a Anitta para perguntar, eu quase desmaiei, porque só ia dar uma espiada", revela a musa.

Luiza e Mauro ainda não se conheceram pessoalmente, mas o encontro não vai demorar para acontecer. Luiza admite que está ansiosa para ver seu crush ao vivo. "Ele já me convidou para ir ao Rio e eu por correria do canal [do Youtube] ainda não consegui. Ele está para me passar quando ele vem para São Paulo, acho que por esses dias."

Depois que a musa dos anos 90 contou que estava de papo com Mauro, alguns fãs de Anitta já shippam os dois e passaram a chamá-la de "Mãenitta" no Instagram

O clima no papo virtual é íntimo e carinhoso. Ambiel já criou vários apelidos para o Painitto. "Chamo ele de tudo: de Mauro, bebê, de pessoa, de garotinho, de noivo, meu noivinho. Sou geminiana, chamo ele de várias coisas. Ele me chama de garota, de menina, imagina, mulher adora essas coisas."

Por enquanto, Luiza prefere não rotular o que acontece entre eles: "Ele é uma pessoa muito querida, a gente conversa muito. Não é romance ainda, a gente está se conhecendo", explica.