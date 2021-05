Luiza Brunet fala de conflito entre a filha e a família de Gabrel Medina

Luiza Brunet comentou pela primeira vez a briga entre a filha, a modelo Yasmin Brunet, e a família do marido, o surfista Gabriel Medina. Segundo relatos, a mãe de Gabriel não aprova o relacionamento e estaria rompida com os dois.

A ex-modelo aconselhou a filha e o genro nos comentários de um post feito por Medina nas redes sociais. "Problemas familiares são mais comuns do que se imagina", escreveu Luiza.

"Muita calma, o amor resiste a tudo. Problemas familiares são mais comuns do que se imagina. Tudo passa e Deus coloca tudo no lugar. O amor cura tudo. Desejo muita saúde, paz e fortalecimento. Estamos vivendo um longo período com a perda de pessoas próximas ao redor do mundo por causa da covid. Momento doloroso só com muito amor e respeito podemos curar", diz o comentário.

Segundo reportagem do Uol, Medina rompeu com a mãe e o padrasto, Charles, por conta das desavenças com Yasmin. O surfista saiu da casa da mãe e de do padrasto, a quem chama de pai, para morar com Yasmin no início da pandemia. Ele levou mais de seis meses para apresentar a então namorada aos dois, mesmo vivendo perto em Maresias.

Depois, a família fez uma viagem conjunta para as ilhas Maldivas, mas nessa oportunidade Yasmin e Simone não se aproximaram ea s diferenças ficaram claras. Há um conflito religioso - Simone é evangélica e não gosta da ligação da nora com o esoterismo. A família também não gosta do fato de Yasmin ser vegetariana e ter influenciado Medina nisso. Segundo o blog Olhar Olímpico, mesmo Charles não comendo carne vermelha há 20 anos, havia entendimento qeu Medina surfa melhor quando come carne.