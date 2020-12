Luiza Possi diz 'comemorar' estado grave do pai: 'Estava gravíssimo'

Luiza Possi desabafou sobre o internamento do pai, Líber Gadelha, no Encontro desta terça-feira (19). Líber está internado em estado grave com covid-19.

"Ele já passou por todos os estados, estava no gravíssimo e agora, acho que por conta de sua vontade de viver, está no estado grave, e estamos comemorando isso. A gente se sente imortal, acha que não vai pegar. Que o que está acontecendo com ele e com a minha família sirva de conscientização. Usem máscara", disse.

A cantora disse que ela e o pai combinaram de se falar todo dia durante a pandemia. Porém, segundo Luiza, desde a internação do músico e empresário eles estão sem contato há cerca de um mês.

"Sinto muitas saudades", disse. Luiza é filha única de Líber e Zizi Possi.