Luiza Trajano não é mais bilionária e sai de lista da Forbes

A empresária Luiza Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, saiu da lista global de bilionários da Forbes, segundo a própria revista nesta terça (14).

A queda das ações da varejista, que despencou 90% nos últimos 11 meses, provocou a perda de patrimônio da empresária, de acordo com a publicação. A ação da empresa, MGLU3, passou de R$ 24 no ano passado para R$ 2,57 nesta quarta (14).

A situação econômica da empresa vem de um momento de crise, com o aumento da inflação e da taxa básica de juros.

A fraca performance das lojas físicas do grupo fez com que a rede registrasse prejuízo líquido ajustado de R$ 99 milhões no primeiro trimestre deste ano.

A empresa apurou uma queda de vendas nas lojas no varejo físico de 2,8% no primeiro trimestre. As vendas do marketplace e de suas operações de comércio eletrônico, no entanto, tiveram alta de 16%.

Em contrapartida, a rival Via, dona das Casas Bahia e Ponto, divulgou crescimento de vendas mesmas lojas de 0,3% para o primeiro trimestre.