Luiza Valdetaro posa com novo namorado: 'Achei um gatinho'

A atriz Luiza Valdetaro compartilhou fotos românticas ao lado do namorado, Felipe Abad, no Instagram. As imagens são da viagem deles ao arquipélago de Fernando de Noronha. "Por aqui não se vê só peixes e golfinhos; reparem, achei um 'gatchinho'! Desejo sorte a todos os visitantes da ilha!", escreveu a atriz.

Discreta sobre a vida amorosa, Luiza começou a postar mais sobre sua relação desde o Dia dos Namorados, em junho.

Ela não assumia uma relação nova desde o fim do casamento com o empresário Mariano Marcondes Ferraz, de quem se separou em 2018. Ele é pai da caçula da atriz, Sophia, de 3 anos. Valderato é mãe também de Maria Luiza, de 11 anos, da união com o empresário Alberto Blanco.