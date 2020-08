Lukaku brilha, Inter de Milão vence e vai às semis da Liga Europa

A Inter de Milão está na semifinal da Liga Europa. Em dia de estrela de Lukaku, o time italiano derrotou o Bayer Leverkusen por 2x1 em Dusseldorf, e avançou no torneio. Foi o primeiro jogo do novo modelo dos torneios europeus, que tem confrontos em partida única a partir das quartas de final.

O clube de Milão vai encarar na fase seguinte o vencedor entre Shakhtar Donetsk e Basel, que duelam nesta terça-feira (11), em Gelsenkirchen. A partida pela semi será na segunda-feira (17), às 16h, também em Dusseldorf.

Essa fase decisiva da Liga Europa, que acontece toda na Alemanha, é no mesmo formato que será adotado pela Liga dos Campeões da Uefa a partir de quarta-feira (12). No caso da Champions, as quartas, semis e final serão com disputa de jogo único em Lisboa.

Trêz vezes campeã da Liga Europa, a Inter de Milão dominou o primeiro tempo, fazendo pressão desde o início. Do outro lado, o Leverkusen parecia sentir o jogo e mostrava dificuldade. Aos 14 minutos, Lukaku tentou fazer o pivô, teve o chute travado, mas Barella aproveitou a sobra e abriu o placar.

Aos 20 minutos, um lance parecido. Nele, Lukaku recebeu de novo de Ashley Young, mas girou para a esquerda e fez os 2x0. Ainda poderia ter anotado mais um logo depois, mas Hradecky fez ótima defesa.

A resposta do Bayer Leverkusen foi rápida. Aos 24, Havertz recebeu e chutou forte, descontando. No minuto seguinte, o árbitro assinalou pênalti para a Inter de Milão, mas foi anulado com revisão do VAR.

O segundo tempo teve maior movimentação no ataque do clube alemão, que tentava o empate. Já o time italiano apostava em contra-ataques para tentar aumentar a vantagem no placar. No fim, o juíz marcou outro pênalti para a Inter, em falta sofrida por Eriksen, mas novamente o VAR reviu o lance no VAR e retirou a penalidade.