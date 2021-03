Lula adia entrevista coletiva após STF pautar suspeição de Moro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou, para quarta-feira (10), a entrevista coletiva que daria nesta terça-feira (9) no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP).

O motivo do adiamento foi a decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de pautar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no âmbito da Operação Lava Jato. Esse seria o primeiro pronunciamento de Lula após os últimos acontecimentos.

Caso ocorra a condenação de Moro, todas as provas colhidas nos processos contra Lula que tramitaram na 13ª Vara Federal de Curitiba ficariam anuladas. E toda e qualquer investigação contra ele teria que recomeçar do zero.

As condenações contra o ex-presidente já tinham sido canceladas nessa segunda (8), por determinação do ministro Edson Fachin. Ele considerou que a 13ª Vara Federal de Curitiba, berço da Operação Lava Jato, não tinha competência para julgar o petista. Com isso, Lula retomou seus direitos políticos e poderá disputar eleições.