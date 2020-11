Lula adia plano de morar na Bahia por conta da alta no preço do aluguel

O ex-presidente Lula decidiu adiar os planos de mudança para a Bahia, onde viveria em um condomínio em Lauro de Freitas.

Segundo o colunista Guilherme Amado, da Época, o alto preço de aluguel com a proximidade do verão pesou na decisão do petista.

A casa em Busca Vida, condomínio onde seria vizinho de Emilio Odebrecht, já tinha sido escolhida, e conta com quatro quartos, área de lazer e piscina. É espaçosa, mas não especialmente luxuosa.

Agora, Lula resolveu deixar passar o verão, para que os preços voltem a cair. Só então deve se mudar. Antes, a ideia era já estar na Bahia para as festas de fim de ano.