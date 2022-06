Lula, Bolsonaro e Ciro em Salvador: veja programação dos presidenciáveis para o 2 de Julho

Os festejos de independência da Bahia deste ano serão marcados pelas campanhas presidenciais das eleições que se aproximam: os pré-candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais estarão em Salvador no dia 2 de Julho.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL) e Ciro Gomes (PDT) terão, cada um, uma agenda distinta, a começar pelo pedetista que, às 7h já está com presença confirmada para o desfile cívico, com largada na Lapinha. Às 8h, o atual presidente estará no Farol da Barra para dar início a uma "motociata", enquanto que o ex-presidente Lula estará na Arena Fonte Nova às 10h30 para o "Grande Ato da Independência".

O petista não confirmou participação no ato cívico, mas estará no estádio ao lado do governador da Bahia, Rui Costa, e do pré-candidato do PT ao governo do estado, Jerônimo Rodrigues (PT), além do senador Jaques Wagner, Otto Alencar, candidato à reeleição no Senado, parlamentares do PT e dos partidos da base aliada. Para entrar no evento, será necessário um cadastramento no site do partido na Bahia.

Já o presidente Jair Bolsonaro dará um passeio de moto com apoiadores a partir das 9h pelas ruas da Orla de Salvador. A concentração começa às 8h, no Farol da Barra, a apenas 5 km de distância da Fonte Nova. Antes, a concentração estava prevista para acontecer no Dique do Tororó, ao lado da Arena, mas a organização do evento divulgou a mudança na última terça (28).

O presidente estará acompanhado do ex-ministro da Cidadania e pré-candidato ao governo da Bahia, João Roma (PL) e da pré-candidata ao senado, Dra. Raissa Soares (PL). A assessoria de Roma ainda confirmou que na sexta (1º), o chefe do Executivo estará em Feira de Santana.

Ciro Gomes chegará à Bahia ainda no dia 1º, onde participará de um evento no município de Euclides da Cunha, e no dia 2 fará parte do Cortejo Cívico, com a primeira parte iniciada em direção à Praça Thomé de Souza. No dia 3, estará em um evento em Salvador e outro em Lauro de Freitas, com coordenação por parte da vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, segundo o presidente estadual do partido, deputado Félix Mendonça.

A Secretaria de Segurança Pública informou que, por hora, está na fase de um levantamento das informações sobre o esquema de segurança para o 2 de Julho.

No entanto, a segurança do candidato petista estará sendo reforçada por policiais civis, militares, federais, penais, rodoviários e peritos técnicos que atualmente integram o setorial petista, além de policiais que são filiados a outros partidos de esquerda como o PSB, PSD, PV e Rede.

O grupo será representado pelo presidente do Sindipol Bahia, José Mário; o presidente do Sinspeb, Reivon Pimentel e o Diretor Ramon Carvalhal; e os policiais Roberto José, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e Jadilson Ferreira, do PV Bahia.

Comemoração da Independência

A programação das festividades terá cinco dias, segundo Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), órgão municipal à frente do evento.

O início será na quinta-feira (30) com a saída do Fogo Simbólico da cidade de Cachoeira. A expectativa é que a chama chegue a Salvador, no Largo de Pirajá, no dia seguinte, por volta das 16h. Já na sexta-feira (1º), acontece a celebração do Te Deum, às 09h, na Igreja Rosário dos Pretos. A reza em ação de graças é realizada desde a expulsão das tropas de Salvador, que definiu o dia da independência do estado.

A alvorada com a tradicional queima de fogos, no Largo da Lapinha, que marca a preparação do Cortejo Cívico, será no sábado (02), às 6h. Na sequência, estão previstos o hasteamento das bandeiras e a deposição de flores no monumento do General Labatut. Às 8h30, a primeira parte do Cortejo é iniciada em direção à Praça Thomé de Souza, com homenagens aos heróis da independência pelo Convento da Soledade, Ordem Terceira do Carmo e Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.

O campeão olímpico de boxe, Hebert Conceição acenderá a pira do Fogo Simbólico, na segunda parte da caminhada, às 14h. O momento será acompanhado pelo hasteamento das bandeiras, a deposição de flores no Monumento ao 2 de Julho e a execução do hinonacional e do Estado da Bahia. Além da programação cívica, ainda estão previstas algumas atrações culturais dentro das celebrações.

