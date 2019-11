Lula e líderes petistas sinalizam tendência de candidatura própria a prefeito de Salvador

Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO

Após não ter lançado candidato na disputa pela prefeitura de Salvador em 2016 e apoiado a deputada federal Alice Portugal (PCdoB), o PT deve mudar de estratégia para as eleições municipais de 2020. No encontro da Executiva nacional o partido, o ex-presidente sinalizou a intenção de lançar um petista no páreo da capital. O nome do candidato ainda não foi definido, mas o CORREIO apurou que, atualmente, seis quadros postulam a vaga.

Entre eles, os deputados federais Jorge Solla, Nelson Pelegrino e Valmir Assunção, além da ouvidora-geral da Defensoria Pública da Bahia, Vilma Reis. Ainda não há previsão de quando será definido o candidato, mas a escolha será definida com participação ativa do governador Rui Costa.

A decisão de lançar uma candidatura própria é apoiada pelos principais nomes do partido, tanto nacionais quanto estaduais. O próprio ex-presidente Lula se mostrou favorável à ideia. Segundo ele, “o PT não nasceu para ser partido de apoio” e que podia, apenas circunstancialmente, aderir a quadros de outra legenda.

Pelegrino - que disputou a prefeitura em 2004 e 2012, mas foi derrotado nas duas oportunidades - apresentou um tom cauteloso ao ser questionado sobre o assunto. “Meu nome está a disposição, assim como outros. Nós precisamos avaliar o companheiro ou a companheira que tem as melhores condições de ser a nossa bandeira em 2020”, disse ele ao CORREIO.

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier.