Lula encontra Arthur Lira em Brasília às vésperas da votação da PEC da Transição

O presidente eleito Lula (PT) e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), se encontraram na manhã deste domingo (18), em Brasília. O encontroa acontece a dois dias da votação da PEC da Transição. As informações são de O Globo.

De acordo com o jornal O Globo, o encontro foi realizado no hotel em que Lula está hospedado, na capital federal, e aconteceu durante o café da manhã. Esta é a segunda vez que os dois se encontram em menos de uma semana.

O assunto, obviamente, foi a PEC da Transição, que deveria ter sido votada na Câmara dos Deputados na última quarta-feira, mas foi adiada para a próxima terça (20).

O presidente eleito está tratando a votação da PEC como prioridade, para que possa iniciar o mandato cumprindo uma das principais promessas de campanha, que é manter o Auxílio Brasil, futuramente chamado de Bolsa Família, em R$ 600.

O impasse, segundo deputados petistas, é a intenção de Lira em entregar votos à PEC somente se houver garantia de espaço dos aliados no novo governo.

Lira tenta, por exemplo, negociar a convocação de aliados para ministérios em 2023. O petista, porém, paralisou os anúncios de ministérios, e aguarda o fim da votação da PEC para retomar o chamamento de novos ministros.

Além disso, a aprovação da PEC também estaria dependendo do resultado do julgamento do Orçamento Secreto no STF, que tem previsão de encerramento nesta segunda-feira (19).