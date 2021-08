Lula faz passeio por Salvador e faz críticas à gestão de Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 75 anos, visitou a policlínica de Narandiba, em Salvador, nesta quinta-feira (26). Ele chegou à unidade por volta das 10h30, cumprimentou apoiadores, e assistiu a um vídeo institucional. Depois, percorreu a nova estrutura e conheceu as dependências da unidade. Ele permanecerá na cidade até está sexta-feira (27).

Um grupo de apoiadores aguardava pelo ex-presidente na porta da unidade, com faixas e cartazes em apoio ao político. Ele entrou na unidade de carro e ao descer do veículo foi cercado por políticos e assessores. O governador da Bahia, Rui Costa (PT), e o ex-governador Jacques Wagner (PT) também estavam presentes.

A visita às dependências da nova policlínica não pode ser acompanhada pela imprensa e durou cerca de 40 minutos. Na volta, Lula contou que esteve em todos os nove estados do Nordeste, nas últimas semanas, para conversar com lideranças políticas e identificar as principais demandas de cada população. A Bahia foi o último estado visitado.

Ele respondeu perguntas sobre pobreza, economia, segurança e fez duras críticas ao governo federal. O ex-presidente disse que falta investimentos em infraestrutura e saúde, e que a inflação voltou a crescer por falta de ações concretas da atual gestão.

“Há quantos anos os brasileiros não ouvem uma palavra de esperança nesse país? Eles não falam em fome, desemprego, trabalho e salário. A única coisa que eles sabem é tentar desmontar o patrimônio público que o povo construiu ao longo de décadas. Eles já venderam a BR, já privatizaram a Eletrobrás, querem privatizar os Correios, querem fatiar as refinarias, e estão acabando com toda a capacidade de produção de petróleo no Nordeste. Então, o país não volta a crescer”, afirmou.

O discurso foi endossado pelo governador Rui Costa que acusou o governo Bolsonaro de espalhar fake news para tentar desviar o foco dos problemas da gestão, e cobrou mais ação por parte da União.

Mais tarde, Lula almoçou com lideranças políticas, e ainda fará uma visita à Senzala do Barro Preto, a sede do Ilê Aiyê, na Liberdade. A caravana realizada pelo petista no Nordeste sinaliza para a possível disputa pelo Palácio do Planalto, em 2022, e será encerrada na Bahia nesta sexta-feira.