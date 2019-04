Lula será entrevistado pela primeira vez na sede da PF em Curitiba

O ex-presidente Lula vai conceder a sua primeira entrevista desde que foi preso em abril do ano passado, nesta sexta-feira (26). Ele vai ser entrevistado pelos jornalistas Mônica Bérgamo e Florestan Fernandes, da Folha de S. Paulo e do El País, respectivamente.

As entrevistas exclusivas foram solicitadas à Justiça Federal do Paraná no ano passado, mas acabaram sendo negadas. No entanto, na última quinta-feira (18) o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu uma liminar do ministro Ricardo Lewandowski, que autorizava o petista a ser entrevistado.

Um outro despacho de Lewandowski, publicado nesta quinta-feira (25), proibiu a entrada de outros veículos de comunicação durante a entrevista. A presença de outros jornalistas havia sido autorizada pela Superintendência do Paraná da Polícia Federal. "Está vedada a participação de quaisquer outras pessoas, salvo as equipes técnicas destes, sempre mediante a anuência do custodiado", diz o documento.

Uma nota publicada no site oficial do ex-presidente, a decisão da PF "viola primeiro a decisão do Supremo, já que as entrevistas devem acontecer com anuência do ex-presidente, e também os jornalistas, a prática e a ética jornalística ao permitir que profissionais de outros veículos assistam entrevistas exclusivas", diz a postagem.