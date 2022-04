Lula usa Arthur Aguiar de exemplo para falar em esquema manipulado de votos

O ex-presidente e pré-candidato às eleições presidenciais, Luís Inácio Lula da Silva, levantou, em entrevista coletiva nesta terça-feira (26), a pauta sobre esquemas de manipulação de votos e utilizou de exemplo Arthur Aguiar, participante do Big Brother.

Lula afirmou ter ouvido falar que o participante montou uma fábrica de computador para enviar mensagens para votar nele.

“Estão entrando agora para ver quem vai ganhar, e tem um cara que está com esquema de computador, é uma indústria de telefonema para a Rede Globo para ele ser indicado. Eu não acompanho o Big Brother, mas eu estava ouvindo essa conversa no carro. Tem um cara que é mais abastado lá, me parece, tem mais dinheiro, e ele montou uma fábrica de computador para mandar mensagem para votar nele. Enquanto o cara que não tem, precisa pegar o telefone e votar, o cara tem uma fábrica", disse.

O ex-presidente se refere a um esquema de votos pagos pelo ator no qual ele, supostamente, é favorecido nas votações.

O LULA DENUNCIANDO OS BOTS DO ARTHUR AGUIAR pic.twitter.com/hu8Iyp7BPG — cris dias (@crisayonara) April 26, 2022

A possibilidade foi levantada por internautas na última semana, após reclamarem de eliminações que não condiriam com a realidade. O ex-BBB Gustavo acredita que sua rejeição foi baseada em uma porcentagem falsa, e debochou, através dos stories do Instagram, da porcentagem de 81%.

Nas redes sociais também viralizou vídeo que mostra uma série de computadores votando automaticamente no ator para vencer a edição do Big Brother Brasil.

Os comentários sobre a possível fraude tomaram conta das redes sociais nesta tarde (26), e a frase “Até o Lula” ficou entre os assuntos mais comentados do país no Twitter.

Esta terça ocorre a final do reality show, na qual a Rede Globo anunciará o escolhido pelo público para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão.