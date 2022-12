Lula vai oferecer Meio Ambiente ou Planejamento a Tebet, diz jornal

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou a representantes do MDB que Simone Tebet (MDB-MS) vai ser ministra em seu governo, segundo O Globo. Lula e Tebet devem se reunir na sexta (23) para decidir que pasta ela vai ocupar. Estarão na mesa os ministério do Planejamento e do Meio Ambiente.

Além disso, as bancadas do MDB na Câmara e Senado vão ter uma indicação cada para o novo governo, diz a reportagem. Um dos nomes deve ser o senador eleito Renan Filho (AL), cotado para o Ministério dos Transportes.

Tebet disse a aliados que aceitaria ser ministra do Meio Ambiente, mas somente se a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) fosse indicada para a autoridade climática, que teria status de ministério. Convencer Marina, contudo, é um problema, diz o jornal.

Anteriormente, Tebet havia demonstrado interesse no Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo Bolsa Família, mas que acabou ficando com o senador eleito do PT Wellington Dias.

Tebet demonstrava interesse ainda nas pastas da Educação e Meio Ambiente, mas entendia que ambas já tinham um destino claro. Ela não queria ficar com a secretaria cobiçada por Marina Silva, de quem se aproximou na campanha eleitoral.

A solução seria fazer uma dobradinha com Marina na autoridade climática ou caso a deputada recuse ser ministra.