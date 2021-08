Lula vem a Salvador para encerrar caravana de viagens pelo Nordeste

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará nesta quarta-feira (25) em Salvador como parte da viagem que tem feito pelo Nordeste, já de olho nas eleições de 2022. Ele ficará aqui até amanhã, quando encerra a caravana pela região.

Hoje às 16h Lula vai se encontrar com membros do PT e movimentos sociais em uma atividade na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Lá, também vai conversar com representantes de organizações populares do campo e da cidade, como agricultores familiares, trabalhadores sem-terra, indígenas, servidores e líderes sindicais.

Na manhã de quinta, Lula vai visitar a Policlínica de Salvador, em Narandiba, para conhecer essa experiência do governo petista no estado. Às 11h, no mesmo local, dará uma coletiva de imprensa. A agenda do ex-presidente inclui ainda encontros com deputados, senadores e dirigentes partidários de várias legendas.Ele vai se reunir com presidentes dos partidos da base aliada (PT, PSD, PP, PSB, PCdoB, Podemos e Avante), no Hotel da Bahia.

À tarde, Lula vai visitar a Senzala do Barro Preto, sede do Ilê Aiyê, na LIberdade. Lá, vai se encontrar com representantes de blocos afros e grandes expressões culturais. Lideranças de várias religiões vão participar do momento, incluindo padres católicos, pastores evangélicos e membros de religiões de matriz africana.

“Lula une o Brasil e sua passagem pela Bahia é mais um exemplo dessa sua capacidade. Ele vai dialogar com vários setores da sociedade, pautando a tolerância e o respeito à diversidade como um valor fundamental para a democracia”, diz o presidente do PT na Bahia, Éden Valadares. “Lula vem tomar um banho de baianidade e segue dando esperança ao Brasil”, acrescenta.