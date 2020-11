Lula vota em São Bernardo e brinca: 'Já passei tanto álcool que perdi até o dedo'

(Foto: Reprodução)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã deste domingo (15) em um colégio no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo (SP), na região do ABC paulista.

Ao chegar na seção, por volta das 8h30 (de Brasília), Lula brincou com o fato de não ter o dedo mindinho da mão esquerda. "Na hora de votar, não esqueça da máscara e do álcool gel... Eu já passei tanto que perdi até o dedo! (risos)", falou o político.

Ele também disse estar confiante no desempenho do PT nestas Eleições. "Acho que vamos ganhar em muitos lugares, recuperar algumas cidades, ganhar nova", disse. "O PT teve a oportunidade de fazer uma campanha para lembrar o legado do PT e ao mesmo apresentar propostas fazendo críticas a esse desgoverno que esta aí, do Bolsonaro", completou, se referindo ao governo de Bolsonaro.

Lula tem 75 anos e está dentro do grupo de eleitores com preferência para o voto das 7h às 10h (de Brasília). Pessoas com mais de 60 anos terão preferência neste horário.

Na hora de votar, não esqueça da máscara e do álcool gel... Eu já passei tanto que perdi até o dedo! kkkk pic.twitter.com/muTZoktHhU — Lula (@LulaOficial) November 15, 2020 LULA VOTA AO VIVO!!! https://t.co/sv6RsLzJll — Lula (@LulaOficial) November 15, 2020 Lula vota em São Bernardo. O voto é uma conquista, por isso vote para transformar o nosso país. pic.twitter.com/FlNzHGIoZU — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) November 15, 2020

