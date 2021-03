Lumena comenta tretas com Lucas no BBB21: 'Ativei o modo dedo na cara'

Um dos fatores que mais pesaram na eliminação de Lumena, nesta terça-feira (2), do Big Brother Brasil 21 foi a treta dela com Lucas Penteado ainda nas primeiras semanas do reality. Em entrevista ao Mais Você desta quarta, ela relembrou a sua jornada com ele.

"Eu me doei muito para o Lucas no primeiro momento. Tivemos uma identificação religiosa por sermos candomblecistas. As festas reverberavam nos nossos comportamentos e no dele de maneira bem específica. E ao vê-lo agir estranho comigo, comecei a me defender", detalha.

Em seu entendimento, ela começou a se anular para privilegiar um homem, algo que ela tinha visto com sua mãe, por exemplo. Isso motivou a mudança de postura. "Isso é algo que não me permito fazer mais. Ao me doar tanto para o Lucas, acabei me colocando em segundo plano. Enquanto me vi anulando em torno da jornada dele, que me oferecia apenas dois, liguei meu modo dedo na cara. Que foi pan, teile e zaga, falador passa mal", disse.

Apesar de tudo, ela garantiu não ter mágoas de Lucas e espera reencontrá-lo. "Eu ainda vou ter essa oportunidade de falar com ele. Em nenhum momento quis tirar ele do jogo. Todas as minhas entregas para ele foram tão sinceras e reais", garantiu.