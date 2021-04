Luminária Inteligente é a nova aposta da Elsys

Uma das características mais legais da Internet das Coisas (IoT, sigla em inglês) é proporcionar mudanças sutis, mas bem bacanas, no ambiente doméstico. E a iluminação talvez seja a mais simples de ser realizar. A Elsys, empresa brasileira de tecnologia, lançou uma boa alternativa para dar um toque colorido, de acordo com a nossa vontade em casa.

Com a Luminária Inteligente, é possível preparar o ambiente com 16 milhões de cores e diferentes intensidade de brancos - quente e frio. O produto contya com comando de voz compatível com Google Assistente e Alexa e possui vida útil de 30 mil horas, com potência de 5W/400 lumens. A Elsys ainda possui um aplicativo chamado Casa+, em que é possível realizar programações, escolhendo a hora que a cor muda ou a luminária apaga (com as assistentes inteligentes, idem).