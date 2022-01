Através das redes sociais, o humorista Whindersson Nunes compartilhou com o público nesta sexta-feira (7) um pouco do seu processo de preparação para enfrentar o pugilista Popó Freitas. Na ocasião, Whindersson contou que a meta é perder 6 quilos até o dia da luta.



Ele anunciou ainda que o combate mudou de data e acontecerá no dia 30 de janeiro, pois era o único dia em que os dois teriam disponibilidade. Informações sobre o local e transmissão da luta serão divulgados em breve.