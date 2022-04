Lutadora revela que ganha mais com site erótico do que com o UFC

A americana Paige VanZant foi contratada pelo UFC em 2014 como a próxima grande estrela das lutas femininas. Mas os resultados nunca engrenaram e, aos poucos, a lutadora foi se frustrando com os valores recebidos na organização. Por isso, decidiu dar uma guinada na vida e, hoje, faz sucesso vendendo conteúdo erótico na internet.

"Ganho muito mais dinheiro sentada em casa, postando fotos no Instagram (onde tem 3,1 milhões de seguidores), do que lutando. Se eu me dedicasse apenas à luta estaria perdida economicamente. Não sei o que seria do meu futuro, eu realmente não sei", disse, em entrevista ao site espanhol Mundo Deportivo.