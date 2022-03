Luto marca madrugada e lollipop sonha com paredão falso após eliminação de Jade

A eliminação de Jade Picon na madrugada desta terça-feira (9) deixou os brothers do quarto lollipop pesarosos e ainda mais confusos. Mesmo acordados, a madrugada foi marcada pelos sonhos de a saída da ‘grande líder’ ter sido consequência de um paredão falso.

Enquanto todos apontavam para um retorno da influencer à casa, Eliezer demonstrou alguma lucidez sobre a real situação atual do jogo. O brother pontuou: "Não faz sentido, mano. Então desiste tudo e o Arthur ganhou o Big Brother. Se não for paredão falso, a gente tá jogando errado mesmo. Jogamos errado a temporada inteira”.

Após a análise do brother, Laís tentou motivar o grupo. "A gente tem que ir para cima! Toda semana é isso. Acabou! Só acaba quando sair o último desse quarto!". A sister se mostrou confusa com o resultado, mas tentou projetar o futuro. Sobre Arthur, ela concluiu: "Eles vão inchar, vão com tudo! Se ele estava com o rei na barriga, agora ele está com dois!".

Jade foi eliminada com 84,93% dos votos. Ela deixou a casa após um paredão contra Arthur Aguiar( 1,77%) e Jessilane (13,3%). Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, a disputa teve a segunda maior votação por minuto da história do reality, com mais de 3 milhões.

Em busca de uma resposta do público, Jade mandou o rival, Arthur, três vezes ao paredão. Duas vezes pela liderança e, nesta última, quando atendeu ao Big Fone. Além de ir automaticamente para a berlinda, ela teve de indicar outra pessoa. "Eu e você no Paredão", disse Jade a Arthur. Mesmo voltando do paredão três vezes - Arthur foi ao paredão por ter sido o primeiro eliminado da prova do líder -, Jade não teve a resposta que tanto queria.