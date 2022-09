Luva de Pedreiro diz que vai abandonar carreira de influencer: 'Decisão minha'

Após conquistar 18 milhões de seguidores apenas no Instagram e ter uma carreira meteórica, Luva de Pedreiro decidiu se aposentar. Em um vídeo publicado na manhã desta terça-feira (13), o baiano de Quijingue anunciou que não pretende mais produzir conteúdo.

Decidido a voltar à vida normal, ele arquivou todos os vídeos e fotos postados em seu perfil no Instagram.

“Fala minha tropa, galera, todo mundo tá pensando que eu fui hackeado aí, não fui hackeado não. É porque eu apaguei os vídeos mesmo, eu parei mesmo, galera. [Vou] viver minha vida normal, sossegado daquele jeito. A equipe que eu tô são os melhores do mundo, tudo gente boa, faz parte da minha família, mas foi uma decisão minha mesmo de parar”.

Mesmo paralisando a carreira, Iran afirmou que irá concluir os trabalhos fechados com marcas recentemente: “E as marcas que eu tô aí eu vou concluir os trabalhos que eu fechei, vou trabalhar. Mas depois disso eu não vou fazer vídeo mais não. Tá ligado, né? É nós, daquele jeito. Mas pode deixar que tá só o ouro. (…) Nunca se esqueça do receba”.

Após o anúncio, o ex-jogador Falcão, que era o responsável por agenciar a vida do rapaz, também se manifestou nas redes.

“Amigo, descanse, viva sua vida como você decidir! Estamos aqui sempre para te apoiar! Não esqueça que você faz muita gente feliz”, declarou.