Luva de Pedreiro fecha contrato de exclusividade com a Adidas

O baiano Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, anunciou nas redes sociais que assinou um contrato com a marca esportiva Adidas. A duração do contrato é de 18 meses e a empresa deve levar o influenciador para a Copa do Mundo.

"O melhor do mundo agora é três listras: receba! Simplesmente inigualável, inimitável e magnífico, não tem jeito!", escreveu Luva de Pedreiro ao anunciar a novidade.

O contrato prevê exclusividade no uso de roupas e acessórios da Adidas, similar ao que acontece com jogadores que têm acordo com a marca. Com isso, Luva de Pedreiro deve aparecer apenas com materiais da Adidas em novos vídeos.

Iran está na Espanha a convite da LaLiga. Ele também foi convidado pelo Zenit para visitar o clube russo, em São Petersburgo.

O baiano de Quijingue celebrou o momento. "Só agradecer por esses últimos Dias. Vim conhecer Portugal e a La Liga com meus pais; fechei com a Adidas; Vou para Copa do Mundo, Champions League e sede principal da Adidas na Alemanha. Graças a Deus, Pai. Tudo isso para Deus, família e vocês".