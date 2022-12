Luva de Pedreiro recebe título de cidadão benemérito de Quijinque, na Bahia

O influciador baiano Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, foi homenageado na terça-feira (29) pela Câmara Municipal de Quijinque, cidade natal dele.

A prefeitura divulgou imagens de Luva de Pedreiro recebendo o título de cidadão benemérito da cidade nesta quarta (30), explicando se tratar da "mais elevada honraria concedida pelo município, nunca antes concedida a outro cidadão".

Luva aparece com uma camisa da seleção da Argentina na cerimônia. Na véspera, ele afirmou que vai acompanhar a Copa do Mundo no Catar, mas só a partir da fase mata-mata, que começa na semana que vem.

"Se Deus quiser, (vou) representar a nossa tropa lá, daquele jeito. Bateu de frente com os brasileiros, já era", disse.