M9: Vice-artilheiro da Série C vai reforçar o Vitória

O setor ofensivo do Vitória vai ganhar um reforço. Trata-se do atacante Manoel, vice-artilheiro da Série C do Brasileiro, que tem oito gols anotados com a camisa do Altos-PI. Já sem risco de rebaixamento ou chance de classificação à próxima fase da terceira divisão nacional, o clube piauiense vai emprestar o atleta ao Leão para o restante da disputa da Série B.

O Vitória confirma a negociação. De acordo com o clube, as documentações estão sendo processadas.

Manoel tem 32 anos e nesta temporada defendeu o Altos em 38 jogos. Ele marcou 22 gols e deu três assistências. No Jacaré desde 2016, o atacante foi fundamental na comemoração do acesso inédito à Série C no ano passado. Apelidado de M9, ele é o maior goleador da história da equipe piauiense, com 74 tentos marcados.

Ele também já defendeu outros times como Boa Esporte, Imperatriz, Brasiliense e Grêmio Anápolis. Manoel está com ritmo de jogo, já que entrou em campo pela última vez no sábado (18), quando o Altos perdeu para o Paysandu por 3x2. Um dos gols do jogo foi marcado por ele.