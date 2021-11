Machucado, Marcinho está fora do jogo contra o Botafogo-PB

Um dos principais jogadores do Vitória nessa reta final de temporada não vai estar em campo na decisão da pré-Copa do Nordeste. Marcinho está vetado do jogo das 21h de quinta-feira (18) contra o Botafogo-PB. O duelo definirá quem ficará com a vaga do regional 2022.

Machucado na coxa, o atacante foi substituído ainda no primeiro tempo do triunfo por 3x0 contra o Cruzeiro, domingo (14), no Barradão, pela Série B do Brasileiro. A informação foi publicada inicialmente pelo Globo Esporte e confirmada pelo CORREIO. Marcinho está em tratamento e passará por exame para identificar a gravidade da contusão. Prata da casa, Alisson Santos tem chance de começar jogando.

Quem também deve desfalcar o Vitória é o lateral direito Raul Prata. Ele está com um incômodo na coxa e há grande chance de ser poupado do jogo. Substituto imediato, Van ficou no banco diante do Cruzeiro e é o mais forte candidato a ficar com a vaga.

O elenco do Vitória realizou nesta terça-feira (16) o segundo treinamento visando a partida contra o Botafogo-PB. Assim como ocorreu ontem, os jogadores que foram titulares contra o Cruzeiro fizeram apenas atividades regenerativas. Os demais participaram de um treinamento comandado pelo técnico Wagner Lope, que contou com trabalhos de troca de passe, triangulações, virada de jogo, cruzamentos e chutes frontais.

A partida de ida contra o Botafogo-PB, realizada em 26 de outubro, no estádio Almeidão, em João Pessoa, terminou empatada em 1x1. Portanto, quem vencer se garante no torneio do ano que vem. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.