Machucado, Rodrigão vai desfalcar o Vitória contra o São José-RS

Rodrigão vai desfalcar o Vitória contra o São José-RS por ordens médicas. O centroavante de 28 anos teve um estiramento na coxa. A contusão foi confirmada através de exame de imagem realizado nesta terça-feira (5). De acordo com o clube, não há previsão de recuperação. O jogador já iniciou tratamento de fisioterapia na Toca do Leão.

Com 15 pontos, o Vitória é o 13º colocado na tabela de classificação da Série C do Brasileiro e enfrenta o São José-RS no domingo (10), às 17h, no estádio Francisco Novelleto, em Porto Alegre, pela 14ª rodada do torneio. Rodrigão se machucou no último sábado (2), durante o triunfo por 2x0 contra o Figueirense, no Barradão.

Contratado no começo de junho, Rodrigão defendeu o Vitória em três jogos, todos como titular. Ele foi relacionado pela primeira vez na 9ª rodada, quando o Leão perdeu para o Volta Redonda, no Barradão.

Na ocasião, existia a expectativa pela estreia dele no decorrer da partida, mas o atacante levou cartão vermelho no banco de reservas e só fez a primeira atuação com a camisa vermelha e preta na 11ª rodada, na derrota para o Botafogo-SP, que resultou na demissão do técnico Fabiano Soares.

Rodrigão foi mantido como homem de referência do time pelo novo técnico João Burse no empate com o Altos e no triunfo diante do Figueirense. O comandante tem outras duas opções de centroavantes no elenco: Santiago Tréllez e Dinei. Apesar de não ser 9 de origem, Roberto também já fez a função.