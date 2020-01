'Maconheiro raça do cão': Sikêra Jr estreia na RedeTV! com recorde de audiência

Famoso por seus bordões e memes - o mais famoso dele a profecia de que os 'maconheiros' iriam morrer antes do natal -, Sikêra Jr. estreou na RedeTV! na última terça-feira (28). No comando do "Alerta Nacional", o apresentador bateu recordes de audiência da emissora, atingindo, segundo o Ibope, uma média de 1,5 pontos, com picos de 1,7.

O programa policial também foi sucesso nas redes, chegando a atingir o primeiro lugar nos trending topics do Twitter no Brasil. Já no Youtube, 11 mil espectadores simultâneos chegaram a acompanhar a transmissão ao vivo, que encerrou com cerca de 130 mil visualizações. Já no Facebook, a live obteve 170 mil views assim que o programa terminou.

O apresentador também fez questão de usar seus bordões. Durante uma reportagem que denunciava o tráfico de drogas em uma festa religiosa, Sikêra classificou os usuários de maconha como "raça do cão" e disse que todos vão para o inferno.

Gerado pela TV A Crítica, de Manaus (AM), e transmitido pela RedeTV!, o programa tem uma hora e meia de duração com uma ampla cobertura dos principais acontecimentos do país, marcado pela autenticidade de Sikêra Júnior em um formato único, sucesso de audiência no Amazonas.