Madame Nalwango apresenta moda plus size em desfile na capital baiana

A nova coleção Estampas D’Afrique da Madame Nalwango foi apresentada ontem (20), no Museu Carlos Costa Pinto, no Corredor da Vitória. Durante uma hora de desfile, os convidados apreciaram modelagens com cores vivas e tradicional estilo africano da marca, que podem ser utilizadas no dia-a-dia, no trabalho e até em eventos luxuosos.

Com o lançamento, a Madame Nalwango passa agora a atender também gordos, sejam eles crianças ou adultos, do G1 ao G4. Já os números maiores, G5 e G6, podem ser encomendados por meio dos canais online, como o instagram (@nalwangomadame) e o site www.madamenalwango.com. Algumas peças da nova coleção também serão apresentadas na passarela do Afro Fashion Day 2019, que será realizado no dia 09 de novembro, no Museu Du Ritmo, no bairro do Comércio.

"A grife Madame Nalwango nasceu para vestir pessoas. Entrar no universo da moda plus size foi uma necessidade. Em especial, depois que ouvi de um gordo dizer que veste o que dá e não o que gostaria. Então, estamos aqui para essas pessoas poderem escolher como querem se vestir e se vestirem bem", afirmou Jamile Musafiri, CEO da marca.

Jamile Musafiri é a CEO da Madame Nalwango (Foto: Janailton Rodrigues / divulgação)

Na ocasião também foram apresentadas as bolsas de tecido com couro que compuseram os looks femininos. "A maior parte dos tecidos foram trazidos da República Democrática do Congo, além da Linha Marrocos, produtos adquiridos, após minha viagem ao país", ressaltou a Musafiri.