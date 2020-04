Madre de Deus implanta barreiras sanitárias em entrada e saída da cidade

Foto: Prefeitura de Madre de Deus

Apesar de não ter nenhum caso confirmado da Covid-19, a cidade Madre de Deus deu início às barreiras sanitárias nos dois únicos acessos ao município nesta terça-feira (7). Funcionários da prefeitura fazem aferição de temperatura de quem passa na entrada da região e no terminal marítimo.

A medida se faz necessária devido a aproximação do município - que atualmente tem uma população estimada acima de 21 mil habitantes - a outras cidades com casos já confirmados do coronavírus, como São Francisco do Conde, Candeias e Salvador. A Bahia já registrou 11 mortes provocadas pela doença. Até esta segunda-feira (6), o estado tinha 436 casos confirmados de infecção.

As pessoas que tiverem a temperatura acima de 37.8° são encaminhadas para unidade de saúde para uma triagem. No atendimento médico é feita uma investigação epidemiológica. "Sendo um caso suspeito, através de avaliação clínica do médico e pela investigação epidemiológica, a gente faz a classificação de risco desse paciente. Conforme orientação do Ministério (da Saúde), se for sintomas leves, o paciente vai para o isolamento domiciliar e a gente monitora. Se for algum paciente com sinais graves, a gente vai manter em unidade hospitalar para internamento", explicou a secretária de saúde do município Naiara Cardoso.

O hospital municipal foi divido em duas alas: uma para os casos mais graves da doença e outras ocorrências que não estejam relacionadas ao coronavírus. "Nos casos suspeitos, é feita a coleta de amostras do paciente e encaminhada para o Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública)", disse Naiara.

Madre de Deus registrou cinco casos suspeitos da Covid-19 - três deram negativo e dois ainda estão em análise no Lacen. "Todas as situações apresentaram sintomas leves. Os dois casos que ainda não saíram os resultados são de pessoas que residem em Salvador, mas foram atendidas aqui", disse Naiara.

As barreiras sanitárias são compostas por agentes da prefeitura que tem como objetivo de aferir a temperatura diária de cerca de 200 pessoas. "A cidade está cumprindo as medidas de isolamento, mas algumas pessoas precisam sair por desempenharem atividades essências e uma boa parte trabalha em outras cidades", declarou Naiara.

Esses agentes fazem também a desinfecção dos veículos. "Esse procedimento já vem sendo feito em locais públicos da cidade, como pontos de ônibus, terminal marítimo, frente de marcados e bancos, e agora está sendo realizados na parte externa dos carros", declarou a secretária de saúde da cidade.

Outras medidas

A Prefeitura de Madre de Deus vem adotando outras medidas de combate ao coronavírus, a exemplo da ampliação do número de famílias que têm a concessão de valores mensais entre R$ 200,00 e R$ 250,00. O programa alcançava 820 famílias e agora atende a 878.

Os trabalhadores informais receberão um auxílio de R$ 400 – benefício vai abranger ambulantes cadastrados e com atividades permanentes; barraqueiros do Complexo de Barracas de Praia e permissionários que exploram comercialmente a areia da praia (excetuado se o mesmo for funcionário público de qualquer esfera ou já beneficiário de programa social municipal ou federal). A prefeitura ainda está distribuindo cestas básicas para os pais que têm os filhos matriculados nas escolas públicas da cidade.