Madrugada violenta no Subúrbio: dois mortos e três baleados

A véspera de Natal foi violenta na região do Subúrbio Ferroviário. Nas primeiras horas desta sexta-feira (24), duas pessoas morreram a tiros no bairro de Fazenda Coutos II e outras três foram baleadas em Paripe.

Nos minutos iniciais do dia, Bruno Alex Pereira dos Santos, 36, Luiz Paulo Almeida dos Santos, 32, e Reinam Santos Correia, 40, foram baleados na Praça João Martins, que fica na via principal de Paripe. De acordo com o boletim da Secretaria de Segurança Pública (SSP), eles foram atingidos pouso depois da meia noite.

Segundo moradores, o local é bastante movimentado, por causa dos bares e barracas que costumam funcionar até o amanhecer. Na hora, as vítimas caminhavam quando foram atingidas por homens que ocupavam um carro.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a 5ª Delegacia Territorial (DT) de Periperi vai investigar uma tentativa de homicídio contra três homens, de 32, 36 e 40 anos, durante uma troca de tiros. “De acordo com uma das vítimas, os autores chegaram num carro e um deles desferiu um soco contra um homem e, em seguida, efetuou um disparo de arma de fogo”, apontou a nota.

A PC informou ainda que a autoria e motivação do crime serão esclarecidas. Os feridos foram socorridos para o Hospital do Subúrbio.

Fazenda Coutos II

Em Fazenda Coutos II, dois homens ainda não identificados foram mortos na Rua Cristóvão Barreto, Quadra I. O crime aconteceu por volta das 4h. A PC disse que a 3ª DH/BTS vai investigar um duplo homicídio.

“Os corpos, ainda não identificados, foram encontrados em via pública, com perfurações provocadas por arma de fogo. Uma equipe do Silc/DHPP foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia. A autoria e motivação do crime são desconhecidas”, informou a nota da Polícia Civil.