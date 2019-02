Maduro diz que vai fechar fronteira da Venezuela com Brasil

O presidente Nicolás Maduro anunciou nesta quinta-feira (21) que a Venezuela vai fechar a sua fronteira com o Brasil a partir da noite de hoje, segundo informações de agências e da emissora do regime, Telesur.

Maduro fez o anúncio em meio à crescente pressão para que permita que ajuda humanitária enviada por EUA e países vizinhos entrem na Venezuela, depois do pedido de socorro do auto-proclamado presidente interino, Juan Guaidó. Para Maduro, a ajuda humanitária é uma estratégia para que os outros países interfiram na política venezuela.

Além do fechamento da fronteira com o Brasil, Maduro também analisa possibilidade de fechar a fronteira com a Colômbia. Guaidó começou nesta quinta uma viagem para a fronteira colombiana com intuito de fazer pressão para que a ajuda entre no país. O oposicionista já foi reconhecido por vários países, inclusive o Brasil, como chefe de Estado da Venezuela.

A intenção, diz Guaidó, é recolher a ajuda enviada por terra e mar para auxiliar a escassez que existe na Venezuela de comida e remédios, entre vários outros itens. Ele convocou voluntários para ajudar.

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, viaja na segunda (25) para a Colômbia para aumentar a pressão a Maduro, reforçando o apoio de Donald Trump a Guaidó. "O vice-presidente declarará claramente que chegou a hora de Nicolás Maduro se afastar", afirma a assessoria de Pence em um comunicado.

Na Colômbia, Pence vai participar de uma reunião do Grupo de Lima, criado em 2017 para pensar em como resolver a crise na Venezuela.