Mãe amamentando bebê salva ganso de estimação de ataque de águia; vídeo

Uma canadense resgatou seu ganso de estimação no momento em que ele foi atacado por uma águia, em Vancouver. Cait Oakley, de 31 anos, foi para cima da ave, mesmo com um bebê no colo, que estava amamentando.

O caso viralizou após Cait publicar em suas redes o resgate registrado pelas câmeras de segurança de sua casa. Ao todo, o vídeo soma mais de 700 mil visualizações no TikTok.

Na legenda, ela brincou com a situação: "Perdemos três galinhas na última semana e me disseram que eram águias", escreveu Cait. "Observe Frankie (nossa gansa) ser levada. Mamãe urso no meio da amamentação protegendo sua doce Frankie. Oficialmente morando em um zoológico", acrescentou.

A mulher explicou que o ganso é como seu quarto filho. "Ela me segue pelo quintal... ela vai beliscar nossas roupas. Ela é uma presença tão grande", finalizou.