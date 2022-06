Mãe Ana de Xangô toma posse do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá

Mãe Ana de Xangô toma posse nesta quinta-feira (16) como nova ialorixá do Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, em Salvador. Mãe Ana foi escolhida em dezembro de 2019 como a próxima líder de uma das casas de Candomblé mais respeitadas do país. Ela é a sexta ialorixá da Casa e sucessora de Mãe Stella de Oxóssi, que morreu em 2018 aos 93 anos.

Mãe Ana de Xangô foi anunciada pelo babalorixá Balbino Daniel de Paula, o Obaràyí, responsável por interpretar o jogo de búzios (ifá) que definiria a próxima mãe de santo. Em dezembro de 2019, a ialorixá fez suas primeiras obrigações religiosas como mãe de santo do terreiro. Junto a outros filhos de santo, a religiosa limpou e arrumou a casa de Xangô, fechada desde a morte de Mãe Stella.

Sucessão tranquila

Ana Verônica Bispo dos Santos é pedagoga, professora da escola particular Rosa dos Ventos, em São Gonçalo do Retiro. É mãe de Rodrigo Carlos Bispo Santos, 26 anos, iniciado em outra casa de axé e que hoje mora no Rio de Janeiro. Há 31 anos, Mãe Aninha foi iniciada por Mãe Stella de Oxóssi. Assumiu aos 53 anos, quase da mesma idade de Stella quando iniciou sua jornada no cargo que ocupou com 50.

Apesar de considerada jovem para o posto que vai assumir, Mãe Aninha é tida como uma mulher inteligente e de boa bagagem dentro do candomblé. Sua família vem de uma linhagem tradicional na religião. Ana é filha da Iyamorô Deise e do babalorixá Flaviano Santos, o Flaviano de Nanã do Terreiro Obá Nã, uma tradicional casa de axé localizada em Areia Branca, Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).