Mãe de adolescente espancado por homofobia em Camaçari presta queixa

Depois do filho de prenome André, 15 anos, ser espancado por outros sete adolescentes em um ônibus escolar de Camaçari, a doméstica Mara Santana, 50, prestou queixa do crime na 18º Delegacia de Polícia Civil da cidade na manhã desta quarta-feira (2).

Mara se dirigiu até o local na companhia de um advogado e com o filho ainda muito machucado por conta dos murros na região da nuca, chutes nas pernas e no tórax que levou dos agressores. O motivo da agressão teria sido a homofobia dos sete estudantes.

Abalada com todo o ocorrido, ela disse que está tomando essas providências pensando apenas em uma coisa para o filho: paz. "Eu quero que tudo se resolva e ele tenha paz para voltar a estudar. A justiça que eu quero é essa! Meu objetivo é André voltar para as aulas com todo mundo sabendo que é algo que não pode mais acontecer", afirmou Mara.

Ainda segundo a doméstica, o filho está confuso, com o psicológico abalado e dor de cabeça. Ele vai passar por atendimento psicológico nesta quinta-feira (3), além de ser submetido a uma tomografia para avaliar se existem sequelas do espancamento.

"Sobre o que vamos fazer, ainda não conversamos com o advogado, só fizemos a queixa. Porém, a secretária de educação da cidade veio aqui, os pais de quem agrediu estão sendo chamados", diz ela, que não sabe se todos os envolvidos foram identificados.