Mãe de Jürgen Klopp morre, mas técnico não poderá ir ao funeral

Elisabeth Klopp, mãe do técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, faleceu nesta quarta-feira (10), aos 81 anos, na Alemanha. A causa da morte não foi divulgada. Por causa de restrições de voos oriundos do Reino Unido, devido à covid-19, o treinador não poderá viajar para estar presente ao funeral.

"Ela significava tudo para mim. Era uma mãe de verdade no melhor sentido da palavra. Como cristão devoto, sei que ela está num lugar melhor agora. O fato de eu não poder ir ao funeral se deve a esses tempos terríveis... Assim que as circunstâncias permitirem, faremos uma lembrança apropriada", disse Klopp, em entrevista ao jornal alemão Schwarzwäelder Bote.

Além de Jürgen, Elisabeth deixa mais dois filhos: Stefanie e Isolde. O pai do técnico do Liverpool, Norbert, faleceu em 2000, aos 66 anos. A última vez em que o treinador conseguiu visitar a mãe foi em seu aniversário de 80 anos.

O Liverpool prestou sentimentos a Jürgen Klopp pelas redes sociais. "Você nunca vai andar sozinho, Jürgen”, disse o clube, fazendo referência à música ‘You’ll Never Walk Alone’, que se tornou hino da torcida do clube.