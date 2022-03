Mãe de Marília conta que neto teve diabetes emocional após morte da cantora

Pela primeira vez, a mãe de Marília Mendonça abriu o coração em público sobre a morte precoce da cantora, após o acidente de avião, acontecido em novembro de 2021.

Durante o bate papo com o jornalista Leo Dias, Dona Ruth revelou que durante o casamento com o pai de Marília ela apanhou e foi bastante traída. Esse é o motivo de Marília ter tantas músicas, com letras tão fortes sobre traição.

Não só isso, mas ela também revelou que Leo, filho da cantora, de 2 anos, teve um grave problema de saúde após a morte da mãe. O menino teve diabetes emocional. "A glicose foi a 423. Ele ficava pelos cantos, entristecido. Falava mamãe e queria entrar no quarto”, disse.

Agora, Leo já sabe sobre a morte da mãe. “Falei mamãe virou estrela e está lá no céu”, contou ainda.

Dona Ruth disse também ter uma excelente relação com Murilo Huff, pai de Leo. “Murilo é minha família. Um vínculo que Marilia deixou aqui na Terra”.