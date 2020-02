Mãe de santo é morta a tiros no São Gonçalo do Retiro

Uma mulher foi morta a tiros na noite de terça-feira (4), no bairro de São Gonçalo do Retiro. Luzimar Santana de Oliveira, de 57 anos, estava acompanhada de uma filha quando foi surpreendida por um homem desconhecido que atirou contra ela e fugiu do local. A vítima foi socorrida por policiais militares para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em seguida.

O CORREIO esteve no local e conversou com alguns moradores que preferiram não se identificar temendo represálias. Segundo eles, Luzimar era mãe de santo e atendia pessoas em sua residência, mas nunca tinham ouvido falar de problemas dela no bairro.

"Não sei o que aconteceu. Ela atende as pessoas em casa mesmo, recebe algumas visitas. Foi tarde da noite, não vi", contou uma moradora.

De acordo com informações do boletim de ocorrências do posto policial da unidade de saúde, a vitmia deu entrada no hospital por volta de 0h25, acompanhada de policiais e da filha que estava com ela no momento do crime. À polícia, a moça que testemunhou o crime informou que Luzimar estava indo acompanhá-la até a sua casa depois de uma visita durante a noite.

Em nota, a Polícia Militar informou que por volta das 23h de terça-feira (4), policiais militares da 23ª Companhia Independente de PM (CIPM/Tancredo Neves) foram acionados via Centro Integrado de Comunicação (Cicom) para atender uma ocorrência com vítima de disparos de arma de fogo na Rua da Maré, no bairro São Gonçalo do Retiro. Ao chegar no local, os PMs confirmaram o fato e socorreram a vítima para o Roberto Santos, onde foi constatado o óbito.

A Policia Civil confirmou o caso e disse que a vítima foi atingida nas proximidades de sua residência e que foi socorrida para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu. A autoria e motivação serão investigadas pela Delegacia de Homicídios (DH/Central).

Na manhã desta quarta-feira (5), os filhos de Luzimar estiveram no Instituo Médico Legal Nina Rodrigues aguardando a liberação do corpo da mãe para o enterro, mas até às 10h não havia sido liberado. O CORREIO tentou contato com eles, mas ambos preferiram o silêncio.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier