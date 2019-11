Mãe diz que namorado já tinha agredido filho encontrado morto em casa

Um menino de 2 anos foi achado morto em casa na madrugada de domingo (3), em Goiânia. A mãe dele disse que sabia que seu namorado já tinha agredido o filho, mas que não acreditou que ele pudesse matar a criança. O adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito do ato infracional. Já a mãe da criança, uma jovem de 21 anos, foi presa por abandono de incapaz.

Segundo a perícia, a causa da morte do menino foi asfixia, mas ele também tinha sinais de agressão e abuso sexual. As informações são do G1.

“Aconteceu sim [agressões], mordidas, duas vezes, aí ele parou. Nesse dia agora [da morte] aconteceu novamente. Pra mim ele tinha mudado, ele falou que não ia fazer mais, acreditei nele e quebrei a cara. Ele me falava que as mordidas não eram pra machucar, mas que era carinho. No fundo não acreditava, mas deixei passar porque esperava que ele ia mudar”, afirmou a mãe da criança ao portal.

Em depimento, a mãe da criança contou que passou o dia na casa de uma amiga e, de madrugada, recebeu uma ligação do namorado falando que o filho estava passando mal. Quando chegou, o menino estava dentro da ambulância dos bombeiros. Ela disse que está se sentindo “culpada”. “No fundo, eu me sinto [culpada] porque eu acreditei, confiei nele. Poderia ter tirado ele de lá, não sei”, comentou ao jornal. Porém, ela afirma que não tem certeza se o namorado realmente matou o menino. “Ele me disse que não fez nada. Eu não sei, sinceramente. Mas todos dizem, o laudo mostra, que ele foi abusado e assassinado”, completou.

A mãe do menino disse que os dois estavam juntos há um ano, mas que o relacionamento estava desgastado. Sobre sua prisão, ela diz que é suspeita de um crime não cometeu. O delegado Hellyton Carvalho disse ao G1 que a jovem vai responder por abandono de incapaz e deve passar por audiência de custódia para saber se continuará presa. O delegado explicou ainda que, para a namorada, o adolescente negou o crime, mas, em depoimento formal, ficou em silêncio. Ele foi autuado pelo ato infracional equivalente ao crime de homicídio qualificado e estupro de vulnerável.