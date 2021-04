Mãe diz que não torce por reconciliação entre Gil, do BBB, e o pai: 'Isso é com eles'

A mãe de Gil, do BBB21, comentou a tentativa de reaproximação do pai do brother, após 15 anos afastado da família. Jacira Santana disse que não torce pela reconciliação de pai e filho, mas que essa é uma decisão que cabe exclusivamente aos dois.

"Eu nunca proibi que ele se aproximasse do pai, desde que ele era criança. Eles é que não queriam. Mas torcer já uma outra história. Não torço, não. Também não sou contra. Isso é com eles, os dois são adultos", disse Jacira ao jornal Extra.

O ex-porteiro Gilberto deu entrevista essa semana afirmando que acompanha o BBB, torce para o filho e quer abraçá-lo e dizer que o ama ao fim do reality. Gilberto deixou a casa onde vivia com Jacira e os dois filhos quando o hoje brother tinha apenas 4 anos de idade. Segundo a mãe, desde então não houve interesse do pai de se aproximar do filho. Já mais velho, foi Gil quem não quis se encontrar com o pai.

A mãe acredita que vai ser bom para Gil ter algum contato com o pai. "Talvez ele queira um carinho do pai. Vai ser bom para ele receber um abraço dele, que já está velhinho. Poder deixar o passado para lá. Acabou, já passou. Tem tantos anos. Sei que meu filho me ama e isso não vai mudar", diz.

Gil chegou a falar do pai na madrugada de hoje, durante uma festa. Quando tocou La Belle de Jour, de Alceu Valença, ele compartilhou uma lembrança dolorosa. "Meu pai brigava muito com a minha mãe, batia nela... eu queria muito uma solução, nem que fosse morrer, alguma coisa porque eu não aguentava mais. Então essa música é muito marcante pra mim, todas as vezes que eu me via melhor que aquele momento", disse.

Ele falou mais sobre a importância da música. "Eu ouvia essa música e pensava: 'Caramba! Hoje tá melhor do que ontem'. Quando eu passei na federal, me formei, entrei no mestrado, doutorado, em cada festa de comemoração eu colocava 'La Belle de Jour', porque hoje minha vida estava melhor do que ontem".