Mãe do ator e diretor Jorge Fernando morre dois meses depois do filho

Mãe do ator e diretor Jorge Fernando, a atriz Hilda Rebello, 95 anos, morreu neste domingo, no Rio de Janeiro, dois meses depois da morte do filho. Ela estava internada com um quadro complicado de infecção respiratória no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do o Hospital Pró-Cardíaco, no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro.

O velório será nessa segunda-feira (30), a partir das 10h, no Crematório e Cemitério da Penitência, no bairro do Caju, no Rio de Janeiro. Já a cerimônia de cremação está marcada para as 15h30. Ela completou 95 anos no dia 30 de novembro. Em nota, o hospital explicou que a morte ocorreu em decorrência de complicações associadas a infecção respiratória.

O último trabalho da atriz foi em Haja Coração, como Dona Marieta, em 2016. A morte dela acontece apenas dois meses após a morte de seu filho. Na TV Globo, seu primeiro trabalho foi em 1989, na novela "Que Rei Sou Eu?", como Ama Zefa. Ela também foi a avó do Menino Maluquinho na versão para o cinema, em 1994.